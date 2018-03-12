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Hastane personeline eğitim

YOZGAT Şehir Hastanesi birim eğitimlerine devam edildi.

Hastane personeline eğitim

YOZGAT Şehir Hastanesi birim eğitimlerine devam edildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Hastane personeline eğitim

Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına kişiler arası iletişim, beden dili, empati, zor insanlarla iletişim, öfke kontrolü, stresle baş etme, tükenmişlik sendromu, profesyonel imaj, hasta ve yakınları ile iletişim konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Psikolog Hanife Özge Özyürek tarafından verilen eğitime, yoğun bakım ünitesinde görevli personelin tamamı katıldı. 

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