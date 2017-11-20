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-Hastane Kreşi cıvıl cıvıl

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ile birlikte Şehir Hastanesi bünyesindeki kreşi ziyaret edip, çocuklarla bir araya geldi.

-Hastane Kreşi cıvıl cıvıl

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ile birlikte Şehir Hastanesi bünyesindeki kreşi ziyaret edip, çocuklarla bir araya geldi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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-Hastane Kreşi cıvıl cıvıl

Şehir Hastanesi’nde görevli personelin çocuklarına yönelik olarak açılan, ancak özel sektöre ait olması nedeniyle dışarıdan da çocukların alındığı kreş, çalışan anne babalar açısından büyük önem taşıyor. Şehir Hastanesi bünyesindeki kreşle personelin çocuklarına her an ulaşabilme imkanı sağlandı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’den kreş hakkında bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti. Vali Yurtnaç, ‘’Çalışanlarımız açısından büyük önem taşıyan kreşin varlığı, hastane çalışanları açısından önemli bir hizmet’’ dedi.

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