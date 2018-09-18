Hastane inşaatına devam

Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Aydıncık ilçesine 10 yataklı Devlet Hastanesi binası inşaatına geçen yıl Eylül ayı sonunda başlandı. 6 milyon 783 bin 820 lira ihale bedeli bulunan hastane binasının kaba inşaatı tamamlandı. Çalışmaların en kısa sürede bitirilerek, hizmete açılacağı kaydedildi.