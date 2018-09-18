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Hastane inşaatına devam

AYDINCIK ilçesinde yapımı planlanan 10 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapımı devam ediyor.

Hastane inşaatına devam

AYDINCIK ilçesinde yapımı planlanan 10 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi yapımı devam ediyor.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Hastane inşaatına devam

Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan Aydıncık ilçesine 10 yataklı Devlet Hastanesi binası inşaatına geçen yıl Eylül ayı sonunda başlandı. 6 milyon 783 bin 820 lira ihale bedeli bulunan hastane binasının kaba inşaatı tamamlandı. Çalışmaların en kısa sürede bitirilerek, hizmete açılacağı kaydedildi. 

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