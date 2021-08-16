Hastane hedef büyüttü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ‘Nöronavigasyon ile Kitle Rezeksiyonu’ ile ilgili ameliyatların devam ettiği açıklandı. Beyin Cerrahisi Polikliniği’ne başvuran ve yapılan tetkiklerinde beyincikte kitle saptanan hasta, hastanede beyin cerrahisi doktorlarından Op. Dr. Celil Gökçek tarafından Nöronavigasyon kullanılarak ameliyat edildi, tedavisi tamamlanan hasta şifa ile taburcu edildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği, Beyin Cerrahisi Ameliyatlarında öncü olmayı hedeflediklerini duyurdu. Hastaların hastaneye yatışından, taburcu olduğu ana kadar geçen süreçte emeği geçen başta Op. Dr. Celil Gökçek olmak üzere, başarılı ameliyatları gerçekleştiren hekimlere, Beyin Cerrahisi Servisine, Ameliyathane ve Yoğun Bakım hemşirelerine teşekkür edildi.