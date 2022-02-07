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Hastane Dergisi çıktı

Yozgat Şehir Hastanesi’nin tanıtımına katkı sağlanması ve daha fazla insana hitap edebilmesi için Hastane Dergisi çıkarıldı

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:07
Hastane Dergisi çıktı

 İlklere yakışır bir hizmet yaptıklarını ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesinin multidisipliner bir yaklaşımla, özveri ve güler yüzle hizmet vermeyi ilke edinerek, 5 yılda birçok ilke ve yeniliğe imza attığını vurguladı. Başhekim Kozan Şehir Hastanesinin, hastalara ve çalışanlara sağladığı konforuyla, güvenilir, kolay ulaşılabilir, teknolojik, dijital ve etkili sağlık hizmetiyle, tetkik, tanı ve tedavi imkânlarıyla, yüksek kalite standartlarıyla, sunduğu sağlık hizmeti ve memnuniyet dönütü ile dünyanın birçok yerinde örnek alınan ve örnek gösterilen bir kuruluş olduğunu söyledi. Kozan, alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile 7/24 esasına dayanarak hizmet vermeye devam eden Şehir Hastanesinin 5 yılda 3 milyon 659 bin 295 hastaya poliklinik hizmeti,  734 bin 977 hastaya acil sağlık hizmeti, 101 bin 796 hastaya ameliyat hizmeti ve 12 bin 143 gebeye doğum hizmeti verdiğini belirtti. Kozan, derginin hazırlanmasında emeği geçen ve destek veren Mehmet Küçükaslan'a, İbrahim Erayhan'a, Mine Küçükaslan'a, Oğuzhan Kara’ya, Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas ve Yönetim Kuruluna, Türk Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Ayhan Delibaşı ve Yönetim Kuruluna, Anadolu Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Burak Muş ve Yönetim Kuruluna, verilen hizmetin kahramanı olan bütün sağlık personellerine teşekkür etti. •Sümeyye İlhan• 

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