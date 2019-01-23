Hastane denetlendi

Hastanede yapılan hazırlıkları yerinde görmek üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü değerlendiricileri Yozgat’a geldi, hastaneyi gezdi. Değerlendiriciler, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım, Gebe Okulu, TDL Odası ve Anne Oteli birimlerini değerlendirdi. Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki yapılan çalışmaları inceleyip, bilgi alan değerlendirme ekibi görüş ve önerilerde de bulundu.