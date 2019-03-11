Hastane açılışa hazır

Yer tesliminin ardından 2017 yılının Ekim ayı içerisinde hafriyat çalışmaları tamamlanan Aydıncık ilçesinde yapımı öngörülen entegre hastane binası inşaatına başlanılarak, tamamlandı. Yapımı tamamlanan hastane binasını Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, vatandaşlarla birlikte gezdi. Koçak, ‘’Yakında açılacak olan İlçe Devlet hastanemizi ziyaret ettik. Yediden yetmişe heyecanla bu ziyarete eşlik eden hemşerilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.