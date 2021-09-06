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Hastaları ziyaret etti

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Covid19 teşhisi konulup, tedavileri devam eden hastaların biran önce sağlığına kavuşması için hastane personeli yoğun çaba harcıyor.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:47
Hastaları ziyaret etti

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Covid19 tedavisi gören hastaları ziyaret etti, hastaların durumu hakkında servis görevlilerinden bilgi aldı. Başhekim Kozan, artan Covid19 vakalarından dolayı serviste tedavi gören hastaları ve çalışan personelleri ziyaretinde hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, personeline de teşekkür etti. Kozan, hastaların biran önce sağlığına kavuşması için tüm personelin seferber olduğunu hatırlatarak, vatandaşların Covid19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu, maske-mesafe-hijyen kurallarından vazgeçmemelerini istedi.

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Hastaları Ziyaret Etti
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