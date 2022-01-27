Hastalara ziyaret

Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalarla sohbet ederek, sağlık durumlarını sordu. Kozan, hastalarla aldıkları hizmetler hakkında konuşarak, isteklerini ve görüşlerini dinledi. Hastalarla, personellerin sunmakta olduğu sağlık hizmeti süreçlerinin iyileştirilmesine dair düşünce ve beklentilerini yüz yüze iletişim kurarak, görüşlerini hastane yönetimine iletebilmelerini sağladıklarını belirten Kozan, hastaların ziyaretlerden ve sağlık hizmetlerin memnun kaldıklarını söyledi. •Sümeyye İlhan•