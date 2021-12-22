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HASTALARA TAKiP

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, evde bakım hizmeti alan hastaları ikametlerinde ziyaret edip, ‘Yalnız olmadıklarını’ hatırlattı. Hastalarla yakından ilgilenip, hasta yakınlarından hastanın durumu hakkında bilgi aldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:02
HASTALARA TAKiP

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, evde bakım hizmeti alan hastaları yakın takibe aldı, hastaları ikametlerinde ziyarete başladı. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Evde Bakım Hizmeti alan hastalara, evlerinde yaptığı ziyaretle ‘Evinizde Yalnız Değilsiniz’ mesajı verdi. Kozan, ‘’Her insan için değişik anlam ve önem ifade eden yaşlılık hayatın güzel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ve bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır’’ dedi. Bu anlayış ile hareket ettiklerini belirten Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem ile birlikte evde bakım hizmeti alan hastaları ziyarette bulunup, ev ortamında sohbet ederek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Hastalarımızın yanında olduğumuzu, kapılarımızın her zaman açık olduğunu belirterek Rabbimden tüm hastalarımız için acil şifalar diliyorum ve tüm personelimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Kozan, evde sağlık hizmeti personelinin büyük bir özveri ile yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavinin devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlara sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ulaştırdıklarını aktardı. 

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