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Hastalara rehabilite

Yozgat Şehir Hastanesi’nde hastalara Dil ve Konuşma Terapisi uygulanıyor.

24 Temmuz 2020 Cuma 00:37
Hastalara rehabilite

YOZGAT Şehir Hastanesi’ne giden hastalara dil ve konuşma terapisi görsel, işitsel materyallerle daha kaliteli, verimli destek veriliyor.
Dil ve konuşma terapisi hizmeti Dil ve Konuşma Terapisti Almila Soylu tarafından verildiği belirtildi. Dil ve Konuşma Terapisinde, konuşma sesi bozuklukları, kekemelik, diğer akıcılık bozuklukları, dil ve konuşma gecikmesi, ses bozuklukları, afazi, yutma bozuklukları, dudak damak yarıklıklarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, travmatik beyin hasarına bağlı dil ve biliş sorunlarının değerlendirmesi, tanı koyulması, önlenmesi ve sağaltımı yapılıyor.
Dil ve konuşma terapisinde ortam seansın kalitesini ciddi düzeyde etkilediğine dikkat çekilerek, ‘Ortam için odanın sessizliği, sıcaklığı gibi faktörlerin etkisi kadar terapi için doğru seçilen materyallerin ortamda yer almasının önemi de büyüktür. Özellikle çocuklarla etkili iletişim kurmak ve çocukların iletişim becerilerini edinmesini desteklerken işitsel-görsel destek terapi için gerekliliktir’ denildi.
Kamu-özel ortaklığı ile hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi’nde terapistlerin seanslarını Rönesans Sağlık İşletme Hizmetleri ve Turkcell'in materyal destekleriyle daha kaliteli yaparak, daha iyi ve verimli hizmet verildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Hastalara Rehabilite
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