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Hastalara özel ziyaret

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi gören hastalar, hekim ve personel tarafından ziyaret edildi.

Hastalara özel ziyaret

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi gören hastalar, hekim ve personel tarafından ziyaret edildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Hastalara özel ziyaret

Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek ile birlikte, Kanser Haftası kapsamında Şehir Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde kemoterapi tedavisi alan hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastalara kanserin tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğu, hastanede tedavi süreçlerinde her daim yanlarında olduğu belirtilip, hastalık ve tedavi süreçleri konusunda bilgi verildi.

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