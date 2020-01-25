Hastalara moral

Hastane Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, diğer yöneticilerle birlikte hasta-hasta yakınlarının katıldığı etkinlik, samimi bir ortamda gerçekleşti. Hasta ve yakınlarının görüş/önerilerini soran başhekim Akkurt, fizik tedavi gören hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının tedaviye büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Çeşitli ikramlarında sunulduğu etkinlikte hasta ve hasta yakınları, gösterilen duyarlılık nedeniyle hastanemiz yönetimine teşekkürlerini iletti.