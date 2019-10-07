Hastalara Moral Desteği

Başhekim Op. Dr. İbrahim Akkurt, kemoterapi alan hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının tedaviye büyük katkı sağladığına dikkati çekti. Akkurt, kanserin yayılmasını önlemek, tümörün küçülmesini veya yok olmasını sağlamak için yapılan ilaçlı bir tedavi olan kemoterapi süresince, morali yüksek tutmanın bağışıklığa olumlu katkı sunduğunu vurguladı. Akkurt, “Buradaki tedavi süresince amaç, bağışıklığı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmak ve destek tedaviler ile yeniden güçlenerek kanseri tamamiyle yenmektir. Bu süreçte hasta ve hasta yakınlarımızın her türlü taleplerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” dedi. Hasta ve hasta yakınlarına hastane bahçesinde yetiştirilen lavanta çiçeklerinin armağan edilip çeşitli ikramlarda da bulunulan etkinlikte hastalar ve yakınları, gösterilen duyarlılık nedeniyle hastane yönetimimize teşekkür etti.