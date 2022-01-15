Hastalar memnun

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi olarak yine bir ilke imza attıklarını söyleyip, her hafta perşembe günleri düzenlenecek olan ‘Tedavi Arası Günleri’ programına devam ettiklerini belirtti. Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Günleri kapsamında bu hafta Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Hasta Hakları Birimi çalışanı Ayça Öztürk ile birlikte Fizik Tedavi Servisin de yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek, hastalarla ve yakınlarını ile sohbet etti. Kozan, buluşmada hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini ve şikâyetlerini dinlendi. Hasta memnuniyetine önem verdiklerini vurgulayan Kozan, “Hastalarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Hasta Hakları Birimine başvuruda bulunabilirler. Görüşülen hastalar ve hasta yakınları ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bizde Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz” dedi.