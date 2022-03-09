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Hastalar memnun

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından Üroloji, KVC ve Beyin Cerrahi Servisinde hizmet veren çalışanlara teşekkür belgesi verildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:13
Hastalar memnun

2022 Yılı Şubat ayı boyunca yatarak tedavi gören hastalardan almış olduğu memnuniyetlerden dolayı Üroloji, KVC ve Beyin Cerrahi Servisi olarak hizmet veren çalışanlara teşekkür belgesi takdim edildi.
Kozan, “İnsan hayatının kutsallığına inanarak, bu saygın ve onurlu mesleği sevgi ve sabırla icra etmeleri ve kurumumuzda gösterdikleri üstün gayret ve hizmetlerden dolayı ekip sorumlularına ve bütün çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim” dedi.

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