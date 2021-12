HASTALANMAYIN!

Türkiye'nin önde gelen tıbbi cihaz tedarikçileri sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla sağlık kuruluşlarına malzeme tedarikini durdurduklarını açıkladı. Cuma günü bir açıklama yapan meslek örgütlenmeleri bakanlıklar ile uzlaşma sağlanmazsa pazartesi gününden itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında her türlü tıbbi medikal malzemenin satışını durduracaklarını duyurmuştu. Böylece ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları tehlikeye girdi. Diğer alanlarda da tıbbi cihaz ve malzeme tedarik eden firmalarında aynı yönde karar alacakları öne sürüldü. Sözcü gazetesinde Latif Sansür imzası ile yer alan haberde, bir medikal firmasının yöneticisi Feride Eda Çalıkuşu, ‘’Bugün, ortopedi ve omurilik cerrahisi ürün tedarikçileri mal sevkiyatlarını durdurdu. Diğer branşlar da yolda. Medikal sektör firmaları aylardır hak edişlerini alamıyor. Ödenek problemi halka yansımamalı, halk sağlığı tehlikeye girmemeliydi. Artık gücümüz kalmadı” dedi. Ortopedi ve beyin cerrahi tıbbi cihazlarını ithal eden firma sahibi Galip Karaoğlu da ‘Bizi kimse kurtaramaz’ diyerek şu açıklamayı yaptı; ‘’Son ithalatımı da bugün yaptım. Artık yeni malzeme getiremeyeceğim. Krediler, vergiler, masraflar had safhada. Borçları bitirene kadar ithalat yok. Bu saatten sonra satmaya kalkarsam batarım. Herkes kendi bacağından asilsin. Yoksa bizi kimse kurtaramaz.”

Bundan sonra halk sağlığı ile ilgili oluşacak problemlerin sorumlusunun kendileri olmadığını söyleyen başka bir tedarikçi firma yöneticisi Onur Akgün ise, ‘’Aylardır gerek sözlü, gerek yazılı gerekse de alanlara inerek bunları defaten dile getirdik. Ancak geldiğimiz nokta da tıbbi cihaz sektörümüz çözümsüz bırakılmıştır. Bundan sonra halk sağlığı sorunu ile ilgili, oluşacak problemlerin sorumlusu bizler değiliz, kamudur’’ ifadelerini kullandı.

TEDARİKÇİLERİN TALEPLERİ

Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçen Cuma birer yazı gönderen tedarikçi ve ithalatçı dernekleri TÜSAN, TOBDER, TTÜDER, ORDER ile İç Anadolu Sağlıksan Derneği başkanları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının güncelliğini kaybettiği, Sağlık Kurumlarının ödeme sürelerindeki belirsizlik ve artan maliyetleri karşılayamadıkları belirtmişti. “Ekonomik planlama yeteneğimizi kaybettik” denilen yazıda, “SUT fiyatlarının her yıl TEFE TÜFE ortalamasına göre (yüzde 112) arttırılmasını talep ediyoruz. Tıbbi Cihaz firma ödemelerinin en geç 60 gün vade ile gerçekleşmesini ve 2020-2021 yılına dair Tıbbi Cihaz alacaklarının ödenmesini istiyoruz. Aksi durumda sağlık kurumlarından gelecek talepleri karşılayamayacağımızı üzülerek bildirmek durumundayız” ifadeleri kullanılmıştı.