Hasta yakınlarından teşekkür

Palyatif bakım servisinde tedavi devam eden hastaların yakınları Gülten Erdek ve Emine Görpeli Kozan'ı ziyaret ettiler. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Kozan'a teşekkür eden hasta yakınları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Hastanenin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etmek isteklerini belirten Görpeli, “Gerçekten samimi duygular ile buraya gelmek istedik. Hastanemizden çok ama çok memnunuz doktorlarımız, hemşirelerimiz, temizlik yapan, yemek dağıtan tüm çalışanlardan çok memnunuz. Eskiden bir odada 10 hasta tedavi görüyordu. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize bir şey sormaktan çekiniyorduk. Şimdi bizleri sık sık ziyaret ediyorlar, tek kişilik iki kişilik odalarda tedavi görüyoruz. Başta size ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kozan ise; "Böylesi güzel bir ziyarette bulunmanız bizleri mutlu etti. Yozgat Şehir Hastanesi olarak sizlerin daha kaliteli, daha ulaşabilir, daha konforlu hizmet alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

