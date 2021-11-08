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Hasta ve sağlıkçılara moral

Yozgat Şehir Hastanesinde Covid19 tedavisi gören hastalar ile çalışanlara Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan moral takviyesinde bulunup, meyve ikramı yapıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:56
Hasta ve sağlıkçılara moral

 Başhekim Kozan, ‘’Zorlu pandemi sürecinde içerisinde bulunmaktayız. Bu süreç başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm herkesi de olumsuz anlamda etkiledi’’ dedi. Kozan, hastane yöneticisi olarak ellerinden geldiğince hastalar ile birlikte personellere destek olmaya çalıştıklarını aktardı. Kozan, ‘’Hastalarımızın, çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için fırsat buldukça ziyaret edip, ikramlarda bulunuyoruz. Personellerimize teşekkür eder tüm hastalarımıza da acil şifalar dilerim’’ diye konuştu.

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