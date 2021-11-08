Hasta ve sağlıkçılara moral

Başhekim Kozan, ‘’Zorlu pandemi sürecinde içerisinde bulunmaktayız. Bu süreç başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm herkesi de olumsuz anlamda etkiledi’’ dedi. Kozan, hastane yöneticisi olarak ellerinden geldiğince hastalar ile birlikte personellere destek olmaya çalıştıklarını aktardı. Kozan, ‘’Hastalarımızın, çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için fırsat buldukça ziyaret edip, ikramlarda bulunuyoruz. Personellerimize teşekkür eder tüm hastalarımıza da acil şifalar dilerim’’ diye konuştu.