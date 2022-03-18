Hasta odaklı hizmet eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi kapsamında, Hasta Hakları Koordinatörü Yılmaz Baran ve Sorgun Devlet Hastanesi Sosyal Çalışmacı Şerife Merve Uzun tarafından 8 saat teorik, 8 saat uygulamalı olarak, hasta odaklı hizmet anlayışı, Hasta Hakları Mevzuatı ve iletişim eğitimi verildi. Eğitimin sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi. •Sümeyye İlhan•

