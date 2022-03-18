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Hasta odaklı hizmet eğitimi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğünce, kamu ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Hasta Hakları Birim Sorumlusu olarak görev yapan personellere hasta odaklı hizmet anlayışı, Hasta Hakları Mevzuatı ve iletişim eğitimi verildi.

18 Mart 2022 Cuma 00:42
Hasta odaklı hizmet eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Koordinatörlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2014/32 sayılı Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi kapsamında, Hasta Hakları Koordinatörü Yılmaz Baran ve Sorgun Devlet Hastanesi Sosyal Çalışmacı Şerife Merve Uzun tarafından 8 saat teorik, 8 saat uygulamalı olarak, hasta odaklı hizmet anlayışı, Hasta Hakları Mevzuatı ve iletişim eğitimi verildi.  Eğitimin sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi.  •Sümeyye İlhan• 

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