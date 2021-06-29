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Hasta kabulüne başlanıyor

Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde yatan hasta kabulüne 1 Temmuz tarihinden itibaren başlanacağı açıklandı.

29 Haziran 2021 Salı 00:33
Hasta kabulüne başlanıyor

Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün, hastalık ya da yaralanma nedeniyle hareket, fonksiyon kaybı gelişen kişilerin eski haline getirilmesini sağlayan, deneyimli uzman hekim ve fizyoterapistlerden oluşan bir birim olduğu belirtildi. Fizik Tedavi hekimlerinin hastaların bireysel ihtiyaçları, yapabildikleri ve hedeflerini belirleyerek kişiye özel tedavi planları oluşturduğu kaydedildi. Hekimlerin, tedavi planının uygulanması sırasında fizyoterapistler ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarının altı çizildi. ‘’Fizik tedavi ünitemizde, hastalarımızın en kısa sürede hareket özgürlüğüne kavuşturmak ve toplum yaşamında bağımsız kılmak amacıyla son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve deneyimli bir ekip ile fizik tedavi adına en modern uygulamalar yapılmaktadır’’ denildi.

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Hasta Kabulüne Başlanıyor
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