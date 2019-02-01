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Hasta güvenliği

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde,  ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan ‘5 doğru kuralı’ ile hem hasta hem çalışan güvenliği kontrol altında tutulup, hata yapma riskinin önüne geçiliyor.

Hasta güvenliği

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde,  ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan ‘5 doğru kuralı’ ile hem hasta hem çalışan güvenliği kontrol altında tutulup, hata yapma riskinin önüne geçiliyor.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Hasta güvenliği

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, ‘Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli’ Seviye 7 sertifikasyonuna sahip hastanelerde çalışan ve hasta güvenliğini en üst düzeyde tutan sistemin bulunduğunu söyledi. Surel, sistemin bir çok faydalarının olduğunu, HIMSS 7 validasyonun olgunlaşma sürecinde, hastanelerine kalite ve verimlilik noktasındaki katkılarının daha net görüleceğini bildirdi. Başhekim Surel, hastanelerinde ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan ‘5 doğru kuralı’ ile hata yapma riskinin ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek, “Doğru kişiye, doğru ilacı, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yolla” vermeyi ifade eden 5 doğru kuralının anne sütü için de uygulandığını vurguladı. Surel, “Bilindiği gibi hastanelerde dünyaya gelen bebekler eğer bir sağlık problemi varsa belirli bir süre annelerinden ayrı servislerde bulunmakta ve sütleri sağılarak bebeklerine verilmektedir. Ancak, bu sütlerin verilmesi ya da muhafazası sırasında başka annelerin sütleri ile karışması yönünde kaygılar bulunmaktadır. Oysa hastanemizde böyle bir olasılık mümkün değildir. 5 doğru kuralı ile kontrol altına alınan anne sütlerinin doğru bebeğe, verilmesi sağlanıyor. Yani anne sütleri karışmıyor’’ dedi.
Başhekim Surel, annesi dördüz doğurmuş bile olsa 4 bebeğin sütünü ayırıp, depoda ayrı stoklandığını anlattı. Surel, ‘’Miadı dolan anne sütleri için de sistem otomatik uyarı veriyor. Barkodlanan anne sütleri kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Barkodlamayı bizzat hemşire ve bebeğin annesi yapıyor. Annenin sütü sağılıyor, biberona dolduruluyor, barkodlanıyor. Anne barkodu biberonun üzerine kendi elleriyle yapıştırıyor. Bu sütün başka bir bebeğe verilme şansı yok. Bebek 50 santimetreküp süt içiyor, anne 500 santimetreküp sağıyor.  Bunun bir damlasını bile zayi etmeden fazlası muhafaza ediliyor.  Annenin sütü muhafazada iken taburcu oluyorsa kendisine teslim ediyoruz” diye konuştu.
 

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