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Hasta Çocuklara Moral

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, yatarak tedavi gören ya da polikliniklere gelen çocukların tedavisine katkı sunmak, hastane ortamını eğlenceli hale getirmek için palyaçolu ve rengarenk balonlarla moral etkinliği gerçekleştirildi.

Hasta Çocuklara Moral

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, yatarak tedavi gören ya da polikliniklere gelen çocukların tedavisine katkı sunmak, hastane ortamını eğlenceli hale getirmek için palyaçolu ve rengarenk balonlarla moral etkinliği gerçekleştirildi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Hasta Çocuklara Moral

Yozgat Şehir Hastanesi’nde,  çocukların hastane ve doktor korkusunu yenmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ellerinde balonlarla çocukları odalarında ziyaret eden, koridorlarda ve oyun alanında bayram havası yaşatan palyaçolar, polikliniklerde bekleyen çocukları da unutmadılar. Psikiyatri Uzmanı Nihan Coşkun’un hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutacak bilgilendirmede bulunduğu etkinlik, hastanede bayram benzeri gün yaşanmasını sağladı. Yüz boyama da yaparak çocukları en sevdikleri karakterlerin görüntüsüne bürüyen animatörler, hastane koridorlarının çocukların kahkahaları ile çınlamasını sağladı. Yozgat Şehir Hastanesi’nin minik konukları, etkinlik sayesinde hasta yatağında ya da hastane koridorlarında unutamayacakları çocukluk anıları yaşama fırsatı buldu. Hastane yöneticileri, moral ve motivasyonu yüksek tutmanın tedavideki olumlu etkisine dikkati çekerek, bu tür etkinlikleri ilerleyen dönemlerde de düzenleyecekleri bilgisini verdi.

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