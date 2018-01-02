Hasta çocuklara kitap

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Halkla İlişkiler Birimi görevlileri tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde kalan 15 çocuğa yılbaşında bilim çocuk ve hikaye kitabı dağıtıldı. Çocukları tek tek ziyaret eden ve çocuklarla sohbet edip yeni yıllarını kutlayan İl Sağlık Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Meltem Yılmaz, kitapları çocukların hastane korkusunu azaltmak ve tedavilerine olumlu katkı sağlamak için dağıttıklarını söyledi. Dağıtılan kitapları çocuklarıyla birlikte okuyan aileler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.