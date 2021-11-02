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Hareketlerinizi Kısıtlamayın!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ulviye İsmailova konu hakkında bilgiler verdi.

02 Kasım 2021 Salı 00:52
Hareketlerinizi Kısıtlamayın!

Yeni dünya düzenin de hem iş hem de sosyal yaşantımızda hareketsiz bir yaşamın hâkim olması toplumda obezite, diyabet, kalp damar hastalıklarının son derece yükselmesine sebep olmuştur. Hamilelik doğal bir süreçtir ve risk durumu taşımadığı sürece kadınları aktif yaşamlarından uzaklaştırmak, hareketlerini kısıtlamak yanlıştır. Hamilelik dönemin de yapılan egzersiz kilo kontrolünü sağlamakla beraber kas gücünüzün yükselmesini ve daha rahat doğum yapmanıza olanak tanır. Bununla birlikte sindirim sisteminizi toparlar, gebelik şekerine yakalanmanızı önler ve kadını sosyal hayattan koparmaz. Amerikan obstetrik ve jinekologların önerdiği egzersiz sırasında kalp hızının maksimum dakikada 120 üstüne çıkmaması lazımdır. 
Egzersiz yaparken önerilen 
İlk olarak doktorunuzla görüşün bebeğinizin ve sizin durumunuzu değerlendirerek size gerekli bilgiyi verir. 
Ortalama olarak egzersiz süresi 30 ila 35 dakikayı geçmemelidir. 
Uzun süre sırt üstü kalmamaya özen gösterilmeli. 
Isınma için yaklaşık 1-2 dakika harcayın. Spora hızlı başlayıp hızlıca bitirmeyin. 
Spor sırasında bol bol su için, rahat kıyafetler giyin. Düzenli egzersiz yapmayan bir kadın hamilelik döneminde bir egzersiz programına katılmak istiyorsa hamilelik döneminin 11 ve 12. Haftasının tamamlanmasını beklemek gerekir, spor yapmaya yüzme ile başlamanız bedeniniz ve bebeğiniz için daha faydalıdır. Egzersiz sırasında karın ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı, kanama ve yorgunluk hissettiğinizde egzersiz programına ara verin. Hemen sol yan pozisyonuna yatın. 
Egzersiz olarak bilgiler şu şekilde verilebilir; 
Yüzme: Burada en çok dikkat edilmesi gereken suyun çok sıcak olmamasıdır. Suyun kaldırma kuvvetinin etkisi ile vücut ağırlığınızdaki artış daha az hissedecek, daha kolay hareket edebileceksiniz. Bununla birlikte su içinde yaralanma durumu da oldukça düşüktür. Hamileler su içerisin de spor sonrası ağrılarının azaldığını ve geçtiğini özellikle sırt ağrılarının son derece azaldığını, daha enerjik ve daha iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Yüzme esnasında egzersizler kan dolaşımını düzenlemekte ve varisleriniz var ise bunları azalmakta, solunum kaslarınızı güçlendirmekte, bu da kas ağrılarınızı düşürmektedir. Burada en önemli noktalardan birisi ise spor programının kişiye özel olması gerektiğidir.  
Pilates ve yoga: Özellikle vücudunuza esneklik veren nefes egzersizlerinizi öğrenmeniz nedeni ile doğumu da oldukça kolaylaştırır. Hamileler için öneriler listesinin üst sırasında bulunur. 
Yürüme: Basit, kolay, maliyeti olmayan ve oldukça etkili bir spordur. Haftada 4-5 kere 20-30 dakikalık egzersizler annede iyilik duygusunu artıran, fiziksel yakınmaları azaltan bazı çalışmalarda doğum ağırlığını arttırdığı tespit edilmiştir. 

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