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Hareket ettiler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü’ kapsamında düzenlediği etkinlikte, toplumun belirli kesimlerini harekete geçirdi.

Hareket ettiler

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü’ kapsamında düzenlediği etkinlikte, toplumun belirli kesimlerini harekete geçirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Hareket ettiler

Sorgun’da Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personelleri Yaycılar Şehit Hayati Reçber İlkokulunda öğrencilere eğitim verdi. Yozgat merkezde Yimpaş önünden başlayarak Cumhuriyet Alanı’nda son bulan yürüyüş gerçekleştirilerek, hareket etmenin önemine dikkat çekildi. Yürüyüşe sağlık personelleri, vatandaşlar ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü tekvando ve judo öğrencileri de katıldı. Hareket gününe dikkat çekmek için tekvando ve judo öğrencileriyle vatandaşlar halat çekme yarışı yaptı, ip atladı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, fiziksel aktivite, kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmakta olduğuna vurgu yapıp, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisi olduğunu söyledi. Şahin, ‘’Sporun, sağlık için önemini gösteren önemli bir huşulardan bir tanesi de, egzersiz ile kanser arasındaki ilişkinin araştırılmasıyla açığa çıkmıştır. Örneğin kalın barsak kanserinin hareketsizlik ile ilişkisi açık olarak gösterilmiştir. Ayrıca, hareketsizliğe bağlı obezite, kandaki serbest östradiolün artmasına ve böylelikle meme kanseri gelişme riskinde artışa neden olabilmektedir. Bunlara ek olarak, düzenli olarak yapılan orta derecede egzersizin bağışıklık sistemini uyardığı, zihinsel sağlık için gerekli olduğu, depresyonu önlediği ve uyku bozukluklarını düzelttiği gösterilmiştir’’ dedi.
Şahin, egzersize başlamayı planlayan kişide risk analizinin yapılmasının önemine dikkat çekerek, risk faktörleri arasında aile hikâyesinin olması, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, açlık kan şekerinde yükseklik, obezite, bel çevresinin 100 santim ve üzerinde olması, hareketsiz yaşam tarzı gibi konuların yer aldığını ifade etti. Şahin, ‘’Sayılan bu risk faktörleri arasında iki ve üzeri risk taşıyan bireyler orta risk grubuna girmektedir. Ayrıca erkeklerde 45 yaş ve üstü, kadınlarda ise 55 yaş ve üstü olmak, yukarıda sayılan risk faktörlerinden bağımsız olarak kişiyi orta risk grubuna dahil etmektedir. Risk grubunda yer alan kişilerin orta/yoğun düzeyde egzersiz programına başlamadan önce hekim kontrolünden geçmesi ve egzersiz testine girmesi önerilmektedir. Sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline getirilmelidir” diye konuştu.

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