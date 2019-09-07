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Halk Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri’ kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda Stant kurdu, vatandaşları halk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Halk Sağlığı anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri’ kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda Stant kurdu, vatandaşları halk sağlığı konusunda bilgilendirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Halk Sağlığı anlatıldı

Kurulan stantta, Kanser Taramaları, Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım, Gebe Sınıfları, Anne Sütü, Emzirme,  Güvenli Annelik, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması, Talasemi, Kadına Şiddet, Sağlıklı Beslenme, Hareketli Hayat, Kronik Hastalıklar, Diyabet Hastalığı, Çölyak, Tütünle Mücadele konularında Afiş, Broşürler dağıtıldı. Ayrıca, Tansiyon Ölçümü, Beden Kitle Endeksi belirlenmesi, şeker ölçümü, karbon monoksit ölçümü yapıldı. Halk Sağlığı Standını, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. M. Akif Karaaslan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Uzmanı Rivahi Kalay da ziyaret etti, farkındalık çalışması yapan personele destek verdi. 

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