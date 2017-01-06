Güvenlikli hastane

Şehir Hastanesi 520 güvenlik kamera ile izlenerek, 66 güvenlik personeli ile hizmet verecek.

Güvenlik simülasyonları senaryosunda sıra bekleme sırasında çalışan personele sözel saldırıda bulunan hasta yakınına müdahale edildi. Güvenlik kayıt odasına gidilerek kamera kayıtları seyredildi. Bir güvenlik senaryosunda ise şüpheli bir şahsın danışmaya gelerek kardiyoloji polikliniği sorması, yönlendirme personelinin yönlendirmesine rağmen idari kata gitmesi üzerine, güvenlik personelleri, şahsa müdahale etti.

Simülasyonlar sırasında telsizden gelen anons üzerine park yerinde yanlış park eden bir aracın anons geçilmesi üzerine güvenlik personelleri park yerine giderek aracı taşıyıp, doğru alanlara park etti. Güvenlik simülasyonları da başarı ile tamamlanmış oldu.