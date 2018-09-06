GURURLANDIK

Turkishtime tarafından Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan kitapta, tıp bilimine katkı sağlayan, yaptığı çalışma ve buluşlarla yön veren 100 Türk’e yer verildi. Seçkin bilim insanları içerisinde Yozgatlı Prof. Dr. Taner Demirer de yer aldı. Hazırlanan kitabın yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor. Kitapta Demirer’in 1984 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden dönem üçüncüsü olarak mezun olduğu, 10 yıl süreyle ABD’de eğitim gördüğü, iç hastalıkları ihtisasını Wisconsin Tıp Fakültesinde, Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve Kemik İliği ihtisaslarını ise Washington Üniversitesine bağlı Fred Hutchinson Kanser Merkezinde yaptığına değinildi. Demirer’e Amerikan Federal Hükümeti, Sağlık Bakanlığı tarafından iç hastalıkları ve Tıbbi onkoloji uzmanı unvanlarıyla birlikte diplomaları verildiği de ifade edildi. 1998 yılında hematoloji alanında verilen Roche Tıp Araştırma Ödülü’nü aldığı da aktarıldı.

TANER DEMİRER KİMDİR?

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Demirer, 2001-2007 yıllarında kısa adı EBMT olan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği’nin Solid Tümör Grubu Başkanlığı ile kısa adı FECS olan Avrupa Kanser Federasyonu konsey üyeliği görevlerini yürütmüştür. Dr. Demirer aynı zamanda Hematoloji ve Onkoloji alanında uluslararası düzeyde tanınmış dergilerin editöryal komisyonlarında da danışman olarak görev yapmaktadır. Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesinde kurmuş ve Ekim 2001 yılına kadar bu ünitenin direktörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Temmuz 2003 ve Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Kongresinin Başkanlığı’nı yapmıştır. 2002 yılında Sağlık alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü almıştır. Türkiye Bilimler Akademisi Konsey üyesi, Avrupa Bilimler Akademisi Asli Üyesi ve Dünya Akademiler Birliği (IAP) Seçici Kurul üyesidir. Dr. Demirer aynı zamanda TÜBA Kanser ve Kök Hücre Çalışma Gruplarının başkanlıklarını da yürütmektedir. Ülkemizi uluslararası platformlarda üstün temsil kabiliyeti ve kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Ekim 2014’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülü’nü almıştır.

