Günü kurtarıyorlar

Tuncal, ‘’Sorunun büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında ise döner sermaye sisteminin baştan aşağıya yenilenmesinin zaruri olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece çalışanlar açısından bakıldığında bile hiç bir çalışanın memnun olmadığı, 5-6 yıl öncesinde alınan performans ödemelerinin mumla arandığı ve 5-10 lira gibi trajik ödemelerin yapıldığı bir sistemin var olduğu görülmektedir’’ dedi.

Tuncal, yasal düzenleme için bakandan acele etmesini istediklerin, beklememesini tavsiye ettiklerini kaydetti. Tuncal, ‘’Çünkü artık beklemenin ve günü kurtarma gayretlerinin boş olduğu açıktır. Çare olmayacak kısa vade çözümlerin de vakti geçmiştir. Umarız ki Sayın Bakana bu çağrımız bir karşılık bulur. Biz Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu açıkça ilan ediyor ve bu düzenlemelerin sosyal taraflarla istişare ile yapılmasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Ümit ediyoruz ki yeni dönemde kararlar istişare ile alınır, yapılacak düzenlemeler sosyal taraflarla paylaşılır ve ortak beklentilere ortak çözümler üretilir. Döner sermaye düzenlemesinde bunun ilk örneği olur’’ diye konuştu.