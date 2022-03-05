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Günlerini kutladı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü münasebeti ile Kulak Burun Boğaz hekimlerini, Odyometristleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:29
Günlerini kutladı

Emek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Kozan hekimlere, Odyometristleri ve sağlık çalışanlarına hediyeler verdi. 
İşitme kaybının dünyada en yaygın engellerden biri olduğuna değinen Kozan, "Dünya Sağlık Örgütü, işitme kaybına yol açan faktörlerin yüzde  50'si önlenebilir olduğunu bildirmektedir. İşitme kaybının teşhisi ne kadar erken yaşta sağlanırsa, tedavinin ve bireyin tüm gelişiminin o kadar sağlıklı olacağı unutulmamalıdır. Yaşamın ilk günlerinde uygulanabilen basit, ucuz ve güvenilir testler ile yenidoğan bir bebeğin işitme engelini saptamak mümkündür. Ülkemizde 2004 yılında başlatılan 'Ulusal Yeni Doğan İşitme Taraması Kampanyası' ile yenidoğan bebeklerin hastanemizden taburcu olmadan önce işitmelerinin güvenli ve doğru olarak test edilmesi sağlanmaktadır" dedi.
 

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