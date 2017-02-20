Güler yüzlü karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hayalim’ dediği sağlıkta reformun ikinci fazını oluşturan şehir hastanesi modelinin Mersin ile birlikte hizmete giren ilk modellerinden olan Yozgat Şehir Hastanesi, sağlıktaki farkını kısa sürede göstermeye başardı.

KAPIDA KARŞILANIYORLAR

Kamu-özel ortaklığı ile 16 Ocak’tan itibaren hasta kabulüne başlayan 475 yataklı hastane sadece fiziki imkanları, sağlık imkanları ve donanımı ile değil hastaların kapıdan karşılanmasından muayeneye yönlendirilmesine kadar pek çok hizmeti ile dikkat çekiyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’ne gelen hastalar kapıda güler yüzlü görevliler tarafından karşılanıyor. Yürüme güçlüğü çekenler özel araçlarla hastane ana giriş kapısından alınarak hastane içerisine getiriliyor. Karşılama ve yönlendirme görevlileri hastaların sıra alma işleminin ardından doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlıyor. Daha sonra poliklinik bölümlerindeki görevliler hastaların poliklinik muayenelerinin zamanında yapılması için yardımcı oluyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Yozgat’ta sağlık hizmetlerinin Yozgat Şehir Hastanesi ile en üst seviyeye çıktığını söyleyen Hatice Durmaz, hastaneye girişten muayene ve çıkışa kadar güler yüzlü görevliler tarafından karşılanmanın memnuniyetini yaşadı.

Durmaz; “Hastaneye girişte güler yüzlü görevliler karşıladı, beni muayene olmam için sıra alacağım bölüme yönlendirdi. Buradan polikliniğe girişte yine farklı görevliler yardımcı oldu. Polikliniğe girinceye kadar kendimi yalnız hissetmedim. Tahliller yapılırken de aynı şekilde yardımcı oldular. Eskiden okumam yazmam olmadığı için çok zorlanıyor işlerimi bitirmeden hastanede akşam ediyordum. Ama şükürler olsun şimdi şehir hastanesinde güler yüzlü insanlar sayesinde hastanede olduğumu unutuyorum” dedi.

Mehmet Hüseyin Bağcı da, hastaneyi sadece fiziki imkanları ile değil aynı zamanda güler yüzlü personeli ile de beğendiğini söyledi.

Bu güne kadar çok sayıda hastaneye gittiğini fakat şehir hastanesindeki ilgi ve alakayla hiçbir hastanede karşılaşmadığını söyleyen Bağcı; “Kapı girişinden itibaren güler yüzlü görevliler karşılıyor. Hastanenin güzelliği insanların güler yüzü ile birleşince insan şifayı bulmuş gibi oluyor. Emeği geçenler sağolsunlar” dedi.