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Grip ve Covit-19 arasındaki fark

ANADOLU Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, korona virusün yol açtığı Covit-19 hastalığının belirtilerinin grip belirtilerine çok benzese de bazı önemli farkların bulunduğunu söyledi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:33
Grip ve Covit-19 arasındaki fark

Hakko, her iki virüsün de ortak belirtilerinin ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olduğunu hatırlattı. Hakko, ‘’Covit-19’da gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı da görülebiliyor. Bu belirtiler görüldüğünde bir sağlık kuruluşuna başvurup test yaptırarak gribe mi Covit-19’a mı yakalandığınızı netleştirmeniz önemli. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı gibi ağır şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir hastanenin acil servisine başvurulmalı” açıklamasında bulundu. Grip, genelde Influenza A ve Infulenza B virüslerinin bulaşmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Elif Hakko, bu virüslerin özellikle kış aylarında salgına yol açabildiklerine dikkat çekti, “Grip salgınlarından grip aşısıyla korunmak mümkün. Ancak COVID-19’a karşı henüz geliştirilmiş bir aşı yok. COVID-19’dan korunmak için aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor” dedi. Grip virüslerinin, Korona virüs gibi insandan insana benzer şekilde, yani damlacık yoluyla bulaştığının altını çizen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu damlacıklar insanların ağız ve burunlarından çıkan damlacıklarla, yani hapşırma, öksürme, sümkürme hatta konuşma yoluyla bulaşabilir. Bu damlacıklar başka bir insan tarafından solunursa veya virüs olan kirli bir yüzeye temas edilip eller ağız, burun veya göze değdirilirse de virüs o kişiye bulaşabilir” hatırlatmasında bulundu. Hakko, her iki virüsün de herhangi bir belirtiye yol açmadan bulaştırılabildiğini de kaydetti, ''Bu virüslerden herhangi birini taşıyorsanız, sizde bir belirti olmasa dahi başka insanlara bulaştırabilirsiniz'' uyarısında bulundu.

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Grip Ve Covit-19 Arasındaki Fark
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