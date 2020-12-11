Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1353
ALTIN
465.663
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.4828
EURO
9.5637

Gribal enfeksiyon belirtilerine dikkat çekildi

DAHİLİYE Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, Covid-19 belirtileri ve salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu.

11 Aralık 2020 Cuma 00:14
Gribal enfeksiyon belirtilerine dikkat çekildi

Covid-19 ve grip hastalığının semptomlarının birbirine benzediğine dikkat çeken Dr. Ayhan Levent, ‘’Kişide gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19 olma riski akılda tutulmalı, yakın çevreye bulaştırmama adına izole kalınmalıdır’’ dedi. Bu sayede çalışma arkadaşları ve beraber yaşanılan kişiler korunmuş olacağını bildiren Levent, ‘’Evde izolasyonda mümkünse tek başına bir odaya vakit geçirip, kullanacağı lavabonun ayrılması ve bulundukları odanın uygun şekilde sıkça havalandırılması gerekir. Test yapılana kadar hastalık şüphesi olan kişiler odadan maskesiz çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı’nın önerisine göre; ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada azalma belirtilerinden en az 2 tanesi varsa kişiye Covid-19 tanısına yönelik test yapılabilir. Bu şikayetleri olan kişiler vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmeli” diye konuştu.

BALIK TÜKETİLEBİLİR

Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmadığını hatırlatan Levent, “Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı. Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada 2 gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu. Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, “Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral takviyesi hekim tarafından yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Gribal Enfeksiyon Belirtilerine DiKKAT ÇEKiLDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akılcı ilaç kullanımı
Akılcı ilaç kullanımı
Ölüm hep aklımızdaydı
Ölüm hep aklımızdaydı
Covit-19 değerlendirmesi
Covit-19 değerlendirmesi
Gününüz kutlu olsun
Gününüz kutlu olsun
Grip ve Covit-19 arasındaki fark
Grip ve Covit-19 arasındaki fark
Şehir hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti
Şehir hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim