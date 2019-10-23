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Gözlere dikkat

MEVSİM geçişlerine vücut adapte olmaya çalışırken bazı organlarımız farklı reaksiyonlar verebiliyor.

Gözlere dikkat

MEVSİM geçişlerine vücut adapte olmaya çalışırken bazı organlarımız farklı reaksiyonlar verebiliyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Gözlere dikkat

Sonbahar aylarında çevremizde sık sık hapşıran, gözleri kırmızı ve sulu insanlar görmeye başlarız.  Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, mevsim geçişlerinden etkilenen organların arasında gözlerin de yer aldığını söyledi. Gözpınar, “Özellikle enfeksiyonlar, alerjiler gözümüzü önemli derecede etkiliyor. Nem oranında ve rüzgârda oluşan değişimler nedeniyle göz kuruluğu belirtilerinde artma yaşanıyor. Bu dönemlerde yaşanan gözde yanma, kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve bir doktora başvurulmalı. Özellikle tüm allerjilerde reaksiyon daha yeni başlamışken müdahale etmek önemli” dedi.
Gözpınar, havada oluşan ısı değişimleri, nem oranının da farklılık göstermesi, hem bazı enfeksiyon ajanlarının daha aktif hale gelmesine sebep olduğunu, hem de bitkilerde oluşan değişimle birlikte polen oranlarını etkileyerek alerjiye davetiye çıkarttığını anlattı. Gözpınar, “Ellerin gözlere fazla temas etmemesi gerekir. Polenlerin sık gözüktüğü aylarda ise sokağa çıkıyorsak gözlükle ya da siperli şapkayla gözle gözleri korumak bu sorunların oluşmasını önleyebilir. Ayrıca okulların açıldığı sonbahar aylarında enfeksiyon riski yüksek olduğu için çocukların mutlaka göz muayenesine götürülmesi gerekir” diye konuştu. 
 

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