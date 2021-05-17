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Görevlerini aksatmadılar

COVİD19 salgını nedeniyle belirli saat dilimleri dışında görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanları, hastaların sağlığına kavuşması için bayramı yine görevleri başında geçirdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:29
Görevlerini aksatmadılar

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdare Ekibiyle birlikte özverili ve fedakârca görev yapan nöbetteki personel ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kozan, daha sonra hastanede tedavi görev hasta ve hasta yakınlarını ziyaret edip, sohbet etti, karanfil verdi. Kozaın, ‘’Hastanemizde tedavi gören halkımızı hasta gibi değil, misafir gibi görüyoruz. Sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu mutlu günde hastalarımızı ve değerli sağlık çalışanlarımızı ziyaretlerde bulunarak, hem bayramlaştık hem de sohbet ettik’’ dedi.
HEMŞİRELER GÜNÜ
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Hemşireler Günü dolayısıyla, hastanenin çeşitli birimlerinde özverili ve fedakarca görev yapan nöbetçi hemşirelerin günü kutlandı ve gül takdim etti. Kozan, ‘’Toplum sağlığının korunması ve sağlık bakım hizmetlerinin etkin ve bilimsel nitelikte sunulması için mesleklerini her koşulda özveriyle icra etmek için çaba gösteren hemşirelerimize teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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Görevlerini Aksatmadılar
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