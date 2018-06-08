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Görev başında iftar-sahur

YARALI ve hastaların acil durumlarına müdahalede gece gündüz demeden fedakarlıkla görev yapan 112 Acil Servis ekipleri, ramazan ayında da büyük özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

Görev başında iftar-sahur

YARALI ve hastaların acil durumlarına müdahalede gece gündüz demeden fedakarlıkla görev yapan 112 Acil Servis ekipleri, ramazan ayında da büyük özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Görev başında iftar-sahur

Bu bağlamda Saray 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Şahin, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Gümüş, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros, 112 Acil Sağlık personeliyle iftarda bir araya geldi. Ekipler, çıkabilecek göreve yetişebilmek için nöbet mahallinde sahur yapıp, iftarlarını açıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı Yozgat’ta, yaz dönemine denk gelen ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren 112 Komutan Kontrol Merkezi çalışanları, yapılan ihbarları değerlendirmek, insanların hayatını kurtarabilmek için çoğu zaman sahur yapmadan oruç tutmak, iftardan saatler sonra oruç açmak zorunda kalıyor.

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