Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Gönüllüler bekleniyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Covid19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllüleri bekliyor.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:24
Gönüllüler bekleniyor

Faz-3 çalışmalarına devam edilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanıyor. Bu kapsamda daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış bir gönüllüye 3. doz hatırlatma uygulaması olarak TURKOVAC yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerinde şu anda TURKOVAC'la alakalı iki farklı faz-3 çalışması yürüttüklerini söyledi. Bunlardan birincisinin hiç aşı olmamış, Kovid-19 geçirmemiş kişilere, diğerinin ise 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulandığını belirten Toker, gönüllülerin e-nabız ya da sabit hatlardan kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti. 18-60 yaş aralığında ve ek hastalığı olmayan sağlıklı gönüllüleri kabul ettiklerine işaret eden Toker, şunları söyledi:  "Bu dönemde TURKOVAC için faz-3 çalışmaları ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa bu da belli bir sayıda gönüllüde denenmesi anlamına geliyor. O zaman seri üretime geçmesi, Türkiye'de daha yaygın kullanılması, acil kullanım onayının bir an evvel alınması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızdan isteğimiz de bu şekilde. Ne kadar çok gönüllü sayımızı hızlı bir şekilde tamamlarsak aşıyı seri üretip kullanıma geçirebileceğiz." Kayseri'de Kovid-19 salgınındaki son duruma da değinen Toker, "Bu dönemde, yaz ayından sonraki aşılamaların bir miktar artması ile vaka sayılarımız daha ılımlı seyrediyor ama maalesef hala yüksek. Sayılarda yatış ve aşısız vatandaşlarımızda ciddi yoğun bakım takibi ve vefatlar söz konusu. Kişilerin mutlaka aşılanması gerekiyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gönüllüler BekleniyorYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberERÜSağlıkBakanlıkTÜSEBCovid19TURKUVACFaz3KayseriŞehirHastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fazla Süt İçmek İleride Alerji Riskini Arttırıyor!
Fazla Süt İçmek İleride Alerji Riskini Arttırıyor!
Seviye 7’nin devamı için çalışılıyor
Seviye 7’nin devamı için çalışılıyor
HASTALIKLARDAN KORUYAN BESİNLER
HASTALIKLARDAN KORUYAN BESİNLER
Pandemi kurulu toplandı
Pandemi kurulu toplandı
Sağlıkçılara moral
Sağlıkçılara moral
HORLAMA ZARAR VERiYOR
HORLAMA ZARAR VERiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim