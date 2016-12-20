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Gönüllü Muhtar!

20 Aralık 2016 Salı 05:00
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Yozgat merkez Mutafoğlu Mahalle Muhtarı Ali Çankaya, 18 yıldır Kızılay’a düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. Çankaya’nın bu hassasiyeti plaketle ödüllendirildi.

Gönüllü Muhtar!
Merkez Mutafoğlu Mahallesi’nin örnek kişiliği ile dikkat çeken 20 yıllık muhtarı Ali Çankaya, Türk Kızılay’ı Kan Merkezi’ne 18 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyor. 
62 yaşındaki Çankaya, 18 yıldır her üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunduğu Kızılay Kan Merkezi Doktoru Selçuk Cansız tarafından plaket ve madalya ile ödüllendirildi. 
Duygulu anların yaşandığı mini törende Cansız, Çankaya’ya tüm muhtarlara ve vatandaşlara örnek olacak hassasiyetinden ötürü teşekkür etti. 
Mutafoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Çankaya da, 18 yıl önce başladığı kan bağışı alışkanlığını devam ettirmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadığını söyledi. 
Çankaya; “Allah ömür verdiği ve sağlık durumuma göre kan vermeye devam edeceğiz. Bir insanın hayatını, sağlığını kazanmasına vesile olabilirsem ne mutlu bana. Kızılay yöneticilerine de gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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