Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94244
ALTIN
256.528
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3402
EURO
6.5442

Geri dönüşüme teşekkür

YOZGAT 4 nolu Sağlık Ocağı personelleri çevreye gösterdikleri duyarlılık ve geri dönüşüm kampanyalarına verdikleri destekten dolayı Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Geri dönüşüme teşekkür

YOZGAT 4 nolu Sağlık Ocağı personelleri çevreye gösterdikleri duyarlılık ve geri dönüşüm kampanyalarına verdikleri destekten dolayı Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
34 Okunma
Geri dönüşüme teşekkür

Yozgat Belediyesi bünyesinde geri dönüşüm hizmeti sunan Gök Çevre firması şirket yetkilisi Bilal Yiğit, Sağlık Ocağı personeli Davut Üstüntaş’a teşekkür belgesi takdim etti.

Bilal Yiğit, sağlık ocağı personelinin geri dönüşüm kampanyasına ciddi katkılar yaparak, atıkların geri dönüşümünü sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Teşekkür belgesi alan personel Davut Üstüntaş ise yapılan çalışmanın tüm vatandaşlara örnek olmasını temenni ettiğini bildirdi. Üstüntaş, “Herkesin milli servete katkıda bulunması ve geri dönüşüm kampanyasını desteklemesi gerekmektedir. Bu sayede tasarrufu artırıp, çevreyi korumuş olacağız” dedi.


 

Son Güncelleme: 19.06.2019 17:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tıp öğrencileri finale kaldı
Tıp öğrencileri finale kaldı
Bağımlılık konuşuldu
Bağımlılık konuşuldu
Altın Bebek Dostu il çalışması
Altın Bebek Dostu il çalışması
Çalışma grubu toplandı
Çalışma grubu toplandı
ASiTLi iÇECEK UYARISI
ASiTLi iÇECEK UYARISI
Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı
Sağlık-Sen'den Gıda Yardımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim