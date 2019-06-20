Geri dönüşüme teşekkür

Yozgat Belediyesi bünyesinde geri dönüşüm hizmeti sunan Gök Çevre firması şirket yetkilisi Bilal Yiğit, Sağlık Ocağı personeli Davut Üstüntaş’a teşekkür belgesi takdim etti.

Bilal Yiğit, sağlık ocağı personelinin geri dönüşüm kampanyasına ciddi katkılar yaparak, atıkların geri dönüşümünü sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Teşekkür belgesi alan personel Davut Üstüntaş ise yapılan çalışmanın tüm vatandaşlara örnek olmasını temenni ettiğini bildirdi. Üstüntaş, “Herkesin milli servete katkıda bulunması ve geri dönüşüm kampanyasını desteklemesi gerekmektedir. Bu sayede tasarrufu artırıp, çevreyi korumuş olacağız” dedi.



