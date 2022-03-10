‘Gençlerimizi bağımlılığa karşı korumalıyız’

Özellikle gençlerin bağımlılığa karşı korumak için paydaş kurumlar ile çalıştıklarını ifade eden Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, çok sayıda etkinlikler ve yarışmalar düzenledikleri söyledi. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) açılışını yaptıklarını ifade eden Ertürk, “Çok sayıda insanımız bağımlılıktan kurtulup hayata yeniden başlamak için YEDAM’a geliyor” dedi.

PSİKOLOJİK VE

SOSYAL DESTEK

Yozgat YEDAM Psikoloğu Şuheda Nur Temel ise YEDAM hakkında bilgiler verdi. Temel, Yeşilay’ın YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağladığını belirterek Yozgat YEDAM’ın da hizmet vermeye başladığını ifade etti.

Temel, “Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin tamamı bağımlılık alanında uzman, halkla ilişkiler, sosyal hizmet ve psikologlardan oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor” dedi.

