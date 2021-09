Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre Yozgat'ta aşılamanın yüzde 70,6 ile sarı kategoride olduğu, özellikle 39 yaş altı grubun aşılarını yaptırmaları amacıyla Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık çalışması başlatıldı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, aşılama oranını artırmayı amaçladıklarını, ilk etapta 'mavi' renge ulaşmak istediklerini bildirdi. Yozgat İl merkezi ve tüm ilçelerde hastanelerin, toplum sağlığı merkezlerinin, sabit ekiplerin yanında mobil ekiplerin de ihtiyacı olan vatandaşlara evinde, iş yerinde ve köylerinde aşı yapmaya devam etiğini hatırlatan Şahin, vatandaşı bilgilendirmek, aşı olmayanların neden aşı olmadıklarını anlamak için görüşmeler yapıldığını da aktardı. Yaklaşık 40 personelin aşı konusunda farkındalık çalışması yaptığını kaydeden Şahin, ‘’Yozgat’ta birinci doz aşını olmayan yaklaşık 80 bin insan var. İnsanlar kendi hür iradesiyle aşı yaptırmak istemiyorum diyor ama biz onları isim isim biliyoruz. Hepsini sırayla arıyoruz. Aşı oldular mı olmadılar mı neden olmadılar, olmayı düşünüyorlar mı? bunların hepsini görüşüyoruz. Aşıyla ilgili öğrenmek istekleri her şeyi anlatıyoruz ama değişik cevaplar gelebiliyor’’ dedi.

GENÇLER AŞI OLMUYOR

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat’ta özellikle 39 yaş altı genç denilebilecek kesimin birinci doz aşıyı yaptırma oranında kırmızı renkte bulunduğunu söyledi. Şahin, ‘’Baktığımız zaman 50-55 yaş üzeri mavi renkteyiz. Yani yaş grubu ileri olan 50 yaş üzeri olan vatandaşlarımız yüzde 75 oranında daha üstte aşılarını yaptırmış. Sadece genç nüfusumuzda var bu. Gençlerimize aşının doğrularını ve gerçeklerini anlatıyoruz ama aşı da zorlama yok. Herkesin hür iradesine bağlı. Toplumda şöyle bir yanlış inanış var koronavirüs sadece yaşlıları hasta ediyor ve sadece yaşlıları öldürüyor. Öyle bir şey yok. Koronavirüs çok genç yaşta da etki ediyor, genç insanlarında çok ağır hasta olmasına, vefat etmesine sebep olabiliyor. Biz bunları en doğru şekilde anlatıyoruz. Özellikle aşının yan etkilerinden ileride oluşabilecek komplikasyonlarından dolayı tereddütleri var bunları soruyorlar. Biz onlara bunlarla ilgili gerçekleri anlatıyoruz’’ diye konuştu.

AŞILARIN ETKİNLİĞİ

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, şu an kullanılan iki aşının bulunduğunu, bunlardan birisi Çin aşısı denilen Sinovac, diğerinin de Alman aşısı denilen Biontech aşısı olduğunu bildirdi. Şahin, ‘’Bunlarında koruyuculuğu yüzde 100 değil. Yani aşıyı yaptığınız her insanda antikor oluşmuyor. Yaklaşık yüzde 10 civarında bir kaybımız var. İkisinin de yüzde 85-90 arası koruyuculuğu var. Yani biz aşıyı yaptığımız halde yüzde 10-15 civarında bir nüfusumuz hala antikorsuz. O yüzden aşıda tereddüt etmemiz gerekiyor. İnsanlarımız hala hasta oluyor hala yoğun bakımlık oluyor, ölüyor. Gençlerimizde hasta oluyor ve ölüyor’’ ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri, Yozgat il merkezi Sarraflar ve Lise caddelerinde ziyaret ettiği esnafın aşı olup olmadığını sorup, aşısı bulunmayanlara iş yerinde aşı yaptı.