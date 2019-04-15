Gelişmeler konuşuldu

Demirer, kanser konusunda son gelişmeler ile kan kanserleri ve myelom da kök hücre naklinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Prof. Dr. Taner Demirer, kanser hastalarının yaklaşık yüzde 40'ının, kemoterapi tedavisine ilaveten doktorlarının bilgisi dahilinde ya da habersiz alternatif tıp ürünlerini de kullandıklarını hatırlattı. Demirer, ‘’Alternatif tıp ürünleri çoğu zaman karaciğer fonksiyonlarını bozuyor, kemoterapi ilaçlarının vücuttan daha çabuk atılmasına neden oluyor ve böylece ilaçların tedavi edici etkisi azalıyor. Bunun sonucunda da kanser tedavisi başarısız oluyor ve hastalar daha erken kaybediliyor" dedi.