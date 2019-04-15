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Gelişmeler konuşuldu

İSTANBUL’da 7’incisi gerçekleştirilen ‘Kök Hücre Nakli uzmanları’ toplantısına, Türkiye Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi hemşerimiz Prof. Dr. Taner Demirer de katıldı.

Gelişmeler konuşuldu

İSTANBUL’da 7’incisi gerçekleştirilen ‘Kök Hücre Nakli uzmanları’ toplantısına, Türkiye Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi hemşerimiz Prof. Dr. Taner Demirer de katıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Gelişmeler konuşuldu

Demirer, kanser konusunda son gelişmeler ile kan kanserleri ve myelom da kök hücre naklinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.  Prof. Dr. Taner Demirer, kanser hastalarının yaklaşık yüzde 40'ının, kemoterapi tedavisine ilaveten doktorlarının bilgisi dahilinde ya da habersiz alternatif tıp ürünlerini de kullandıklarını hatırlattı. Demirer, ‘’Alternatif tıp ürünleri çoğu zaman karaciğer fonksiyonlarını bozuyor, kemoterapi ilaçlarının vücuttan daha çabuk atılmasına neden oluyor ve böylece ilaçların tedavi edici etkisi azalıyor. Bunun sonucunda da kanser tedavisi başarısız oluyor ve hastalar daha erken kaybediliyor" dedi.

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