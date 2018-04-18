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Gebe Okulu ilgi görüyor

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesinde Gebe Okulu ilgi görüyor. 2017 yılında, 103 gebeye eğitim verilirken, 2018 yılı Mart ayı dahil 203 gebeye ulaşılarak, gebelik süreci, doğum ağrısı ile baş etme, doğuma hazırlık, doğum sonu bakım, bebek bakımı ve aile planlamasıyla ilgili eğitimler verildi.

Gebe Okulu ilgi görüyor

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesinde Gebe Okulu ilgi görüyor. 2017 yılında, 103 gebeye eğitim verilirken, 2018 yılı Mart ayı dahil 203 gebeye ulaşılarak, gebelik süreci, doğum ağrısı ile baş etme, doğuma hazırlık, doğum sonu bakım, bebek bakımı ve aile planlamasıyla ilgili eğitimler verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Gebe Okulu ilgi görüyor

Boğazlıyan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Şimşek Tanın, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırarak, anne adaylarının güvenli, kaliteli gebelik ve doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitimleri önemsediklerini belirtti. Tanın, ‘’Hastane polikliniğine başvuru yapan gebelerimizi muayenesi tamamladıktan sonra, gebe bilgilendirme sınıfına yönlendiriyoruz. Hastanemizde gebelerimize özel olarak tahsis ettiğimiz eğitim sınıfı bulunmakta. Eğitim veren görevli ebemiz tarafından her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere eğitim verilmektedir” dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, ‘’Doğum; kadının annelik ve bilgelik yolundaki ilk adımıdır. Sağlıklı, doğal bir hamilelik ve doğum yaşamak isteyen, bilinçli anne-babalar için en güzel alternatif doğum öncesi hazırlık kurslarına katılmaktır. Gebe Okulu programımız bütün hızıyla devam etmekte ve yoğun ilgi görmektedir. Anne adaylarımız, doktoruna danışarak ve gebe eğitim ebelerimizle irtibata geçip, farklı deneyimler yaşayacağı Gebe Okuluna kayıtlarını yaptırabilirler. Anneler, sizler bizim için değerlisiniz, sağlıklı nesiller için biz annelerimizin yanınızdayız. Gebe eğitiminde başarı gösteren, Boğazlıyan Devlet Hastanesi ekibimizi kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

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