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Fuat Oktay talimat verdi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yaşanan doktor açığının giderilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay devreye girdi.

Fuat Oktay talimat verdi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yaşanan doktor açığının giderilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay devreye girdi.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Fuat Oktay talimat verdi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde bazı branşlarda yaşanan doktor eksikliği il dışına sevklere neden olmaktaydı.
Yozgat’tan gelen talepler doğrultunda hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanlığı’na talimat verdi.

Sağlık Bakanlığı, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılacak kura çekimi ile Türkiye genelinde görev yapacak doktorların atamalarını gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Yozgat Şehir Hastanesinde doktor eksiğinin giderilmesi amacıyla, Fuat Oktay'ın talimatı ile 4 doktor şehir hastanesine görevlendirilecek.

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