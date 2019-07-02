Fuat Oktay talimat verdi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde bazı branşlarda yaşanan doktor eksikliği il dışına sevklere neden olmaktaydı.
Yozgat’tan gelen talepler doğrultunda hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanlığı’na talimat verdi.
Sağlık Bakanlığı, 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılacak kura çekimi ile Türkiye genelinde görev yapacak doktorların atamalarını gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, Yozgat Şehir Hastanesinde doktor eksiğinin giderilmesi amacıyla, Fuat Oktay'ın talimatı ile 4 doktor şehir hastanesine görevlendirilecek.
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