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Fizik Tedavide son durum

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na önümüzde öğretim yılında öğrenci alınabileceği belirtildi.

Fizik Tedavide son durum

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na önümüzde öğretim yılında öğrenci alınabileceği belirtildi.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Fizik Tedavide son durum

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in yönelttiği soruları yanıtlayan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yanıt verdi. Keven, verilen yanıta istinaden yaptığı değerlendirmede, ‘’Saygıdeğer Sarıkayalı hemşerilerim, okulunuz 4 yıllık lisans bölümü olarak hizmete açılacaktır. Siz yüreğinizi ferah tutun takipçisiyim. 2 yıllığa dönüştürülecek söylentilerine karşı Sayın Rektör cevap yazısında 'böyle bir süreç ve planlama yoktur' demektedir. Ayrıca şuan devam etmekte olan 1 kişilik öğretim üyesi ilanına başvuran bir akademisyen olduğu takdirde muhtemelen 2020'de öğrenci alımına başlanabilecektir’’ ifadelerini kullandı.

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Fizik Tedavide Son Durum
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