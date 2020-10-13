Farkındalık Yürüyüşü

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ‘Adımsayar’ ile pandemi döneminde toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla yapılan yürüyüşe Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de katıldı. Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde doğru beslenme ile hareketli yaşama davet farkındalık yürüyüşüne personel de ilgi gösterdi. Dr. Fatih Şahin, ‘’Adımsayar elimizde. Halkımızı mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sağlık ve mutluluk için günde en az 10 bin adım atmalıyız’ ifadesini kullandı. •Seyfettin Sağlam•