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FARKINDALIK YARATILDI

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ ile ilgili Yozgat’ta yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

FARKINDALIK YARATILDI

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ ile ilgili Yozgat’ta yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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FARKINDALIK YARATILDI

Şahin, program kapsamında Yozgat il genelinde ‘Altın Bebek Dostu İl’ çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, bugüne kadar yürütülen çalışmalar doğrultusunda ciddi bir farkındalık oluşturulduğunu söyledi. Şahin, “Emzirmenin korunması, desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum, kuruluşlarında uygulanması, devamının sağlanması ile beslenme bozukluklarının önlenmesi böylece çocuklarda ölüm ve hastalık oranlarını düşürmek hedeflenmektedir. Anne sütü annenin bebeğine vereceği hiçbir besin grubuna benzemeyen, taklit edilemeyen içeriğiyle en özel besin ve en güzel hediyedir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedefimiz her kadına şartları ne olursa olsun emzirme için profesyonel ve toplumsal desteğin sağlanması, annelerin emzirme ile ilgili tecrübe kazanabilmesini sağlayacak tüm bilgi, eğitim, özgüvenin verilmesidir” dedi. 
Dr. Şahin, ‘Altın Bebek Dostu İl’ programı kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kronik Durumlar Birim Uzmanı Rivahi Kalay, Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim personelleri tarafından çeşitli ziyaretler yapılıp, etkinlikler düzenlendiğini de bildirdi. Şahin, ziyaret esnasında eğitimcilere, kreş çalışanlarına anne sütünün önemi, emzirme teknikleri hakkında bilgi verildiğini, etkinlik kapsamında çocukların boyama faaliyetleri sonrası annelerin vereceği mektup hazırlandığını anlattı. Şahin, ‘’Eğitim ve faaliyet sırasında Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirilen ilimizin Bozok Can’ı bizlere eşlik etti. Geleceğimizin teminatı olan miniklerimiz ve Bozok Can ile boyama faaliyetinde eğlenceli vakit geçirirken, sağlıklı nesiller için emeği geçen annelerimize teşekkür mektupları çocuklarımız tarafından boyanarak hazırlandı. Faaliyet kapsamında Bozok Can ile bize destek sağlayan Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse, Belediye Temizlik İşleri Müdürüne, yerel maskotumuza, Küçük Eller Kreş Gündüz Bakımevi müdürleri ve çalışanlarına, heyecanlı minik yürekleri ile faaliyetlerimizin neşe kaynağı çocuklarımıza teşekkür ederiz’’ diye konuştu.
 

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