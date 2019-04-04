Farkındalık için yürüdüler

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Merkez Toplum Sağlığı Tarafından Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda Otizm Farkındalık Günü Satandı kuruldu, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunulup, broşürler dağıtıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinin de katılımı ile ‘Otizm Farkındalık Yürüyüşü’ yapıldı. Akdağmadeni ilçesinde de Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından etkinlik yapıldı. ‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganıyla otizmli çocuklara mavi ışık olmak için Akdağmadeni Kaymakamlığı önünde toplanarak, konuyu gündeme taşımak, Otizmlilerin her zaman yanında, her zaman farkında olduğunu belirterek üzere yapılan etkinlikler ilgi gördü.