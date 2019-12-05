FARKINDALIK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Sağlık Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa planlanan, 112 ekipleri, Polis ekipleriyle birlikte, Emniyet uygulama noktasındaki kontrollerde, durdurulan sürücülere trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, belediyelerin ve diğer kurumların yeterli destek vermemesi ile her geçen yıl güç kaybeden ambulans hizmetlerinin 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Projesi’ ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yeniden ele alındığını hatırlattı. Şahin, illerde İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 1995 yılında Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şubeleri kurulduğunu, sistemin finansmanı genel bütçeden sağlanmaya çalışıldığını söyledi. Acil sağlık hizmeti organizasyon ve işleyişine ilişkin çok önemli yasal altyapı oluşturulduğuna vurgu yapan Şahin, ‘’2015 yılında da İlkyardım Yönetmeliği yayınlanmıştır. Üniversitelerin Yüksek Okul yöneticilerinin uzun uğraşları ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın talepleri ile personel atama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler neticesinde 2004 yılında ilk kez Bakanlığımız 112 İstasyonlarına ve hastane acil servislerine paramedik ve acil tıp teknisyeni atamaları yapmıştır’’ dedi.

MOTORİZE EKİP

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Motorize 112 ekibi, 112’de görevli bir hekimin kendi motosikletiyle gerçekleştirdiği bu uygulamanın daha sonraki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliklere de dahil edilip, alımı yapılan motosikletler ile dünyadaki örneklerin benzeri bu uygulamanın yaygınlaştırıldığını ifade etti. Şahin, ‘’Halen şehirlerin dar sokaklarında ve şehir içi trafiğinin yoğun olduğu illerde acil vakalara müdahale için 52 motosiklet ambulans hizmet yapmaktadır. Hava kuvvetlerine ait 2 adet uçak ambulans yanında özellikle güneydoğu bölgesindeki arazi şartlarından dolayı hasta ve yaralı naklinde kullanılan askeri helikopterler bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde helikopter ambulans uygulaması ilk kez hizmet alımı yolu ile 2008 yılında Ankara’ da faaliyet göstermeye başlamıştır. İlk aşamada 4 bölge ili olan Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum’da hizmete başlanmış, daha sonra hizmet yaygınlaştırılarak 15 farklı ilde 17 helikopter ile helikopter ambulans sistemi faaliyete geçirilmiştir. 2010 yılı Nisan ayından itibaren birisi turbo jet ve uzun mesafeli, 3 adet turboprop pervaneli (kısa pisti olan havaalanlarına da inebilecek yapıda) ambulans uçak hizmete girmiştir. Günümüzde, ülkemizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri gelişmiş Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmış, diğer ülkeler için de bir model olma özelliğine kavuşmuştur’’ diye konuştu.

112 ACİL HİZMETİ

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat Merkez ve ilçelerinde 27 112 istasyonunun bulunduğunu bildirdi. Şahin, bunların 6’sının Yozgat Merkez, diğerlerinin de ilçelerde bulunduğunu kaydetti. Şahin, ‘’57 aktif ambulansımız olup, bunların 2 tanesi kar paletli pajero ambulans ve 1 tanesi obez ambulansıdır. Her ilçemizde en az 2 adet Acil Yardım ambulansımız bulunmaktadır. Yıllara göre İlimizdeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri sayılarına bakıldığında 2016 yılında günlük ortalama 87 vakada 31 bin 770 kişiye müdahale yapılırken, geçtiğimiz yıl vaka sayısının 105’e yükselmiştir. Kasım ayı sonu itibariyle ise 75 vakaya gidilip, 24 bin 685 kişiye müdahalede bulunulmuştur’’ bilgisini aktardı.